Strada dei Parchi: "A24 e A25 sicure, chiediamo accesso agli atti"

La società Strada dei Parchi, concessionaria dell'Autostrada A24-A25, "ribadisce che tutte le strutture sono sicure". Il gestore ha specificato che in questi anni "sono state effettuate oltre 5mila prove di verifica dei materiali eseguite da laboratori esterni certificati". Strada dei Parchi ha inoltre chiesto "l'accesso agli atti del Mit per capire dove siano fermi i documenti, i progetti e le prove tecniche inviate in queste settimane".