Un ampio spazio per gli invitati, affreschi e mobili d'epoca. Si presenta così il salone delle cerimonie del Comune di Stezzano, un paese di circa 13mila abitanti alla periferia di Bergamo. E' in questa stanza che le coppie si scambiano le loro promesse nuziali. Ma non tutte. Il salone è, infatti, utilizzato dagli eterosessuali. A gay e lesbiche, invece, è riservato uno sgabuzzino con scrivania e scaffali colmi di documenti.