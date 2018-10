"Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni Alberto Catalano commenta in un servizio di Stasera Italia l'annuncio del vicepremier Di Maio alle pensioni d'oro con lo scopo di recuperare un miliardo di euro. "Ho versato 44 anni di contributi, ovvero oltre due milioni di euro - afferma l'ex primario di Salerno - Si tratta di soldi miei che mi stanno rendendo". E allo stesso Di Maio risponde: "Il parassita è colui che vive a spese di un'altra persona. Si tratta di un'ameba, un verme e io non mi sento tale perchè ho lavorato e devo difendere quello che ho acquisito fino a oggi. Difenderò la mia pensione con le unghie e con i denti."