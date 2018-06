Stadio Roma, Raggi: "Lanzalone presentato da Bonafede e Fraccaro"

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, avrebbe ribadito anche agli inquirenti che la genesi del rapporto con Luca Lanzalone sarebbe legato agli esponenti degli M5S, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede. I due glielo avrebbero presentato quando, all'inizio del 2017, si occupavano per il Movimento degli enti locali. Il sindaco è stato sentito come testimone per circa un'ora dai magistrati che indagano sul nuovo stadio della Roma.