Stadio Roma, Parnasi: "Della Capitale non frega niente a nessuno"

"Non frega a nessuno della Capitale, questa è la verità": così Luca Parnasi, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma, si sfogava coi suoi collaboratori il 4 marzo 2017, lamentandosi della battuta d'arresto subìta dal progetto a causa della valutazione di impatto ambientale negativo. "A Regione e Comune dobbiamo dire noi come si fanno le cose, non farcelo dire", aveva detto Parnasi, scagliandosi contro i tempi "troppo lunghi".