Stadio Roma, il costruttore Luca Parnasi scarcerato: ai domiciliari

Accolta l'istanza di Luca Parnasi per gli arresti domiciliari. Il costruttore, coinvolto nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, potrà lasciare il carcere. La decisione del gip è legata all'ultimo interrogatorio durante il quale l'indagato avrebbe reso dichiarazioni che hanno attenuato le probabilità di inquinamento probatorio, motivo per cui in un primo momento era stata disposta la custodia cautelare in carcere.