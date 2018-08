Spedali Brescia, neonato muore stroncato dal batterio serratia

La procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti. Sarà l'aupsia a stabilire le cause esatte del decesso. Intanto altri otto bimbi sono stati coinvolti. L'infezione colpisce il sistema gastrointestinale dei neonati prematuri. Alcuni presenterebbero i segni clinici della malattia mentre per altri si parla di semplice colonizzazione, come ha confermato la direttrice sanitaria del Civile, Frida Fagantini. Il batterio, particolarmente resistente all'aggressione degli antibiotici, è stato isolato in alcuni bambini ricoverati nella Patologia neonatale già a fine luglio, attorno al 20 del mese.



L'infezione da serratia viene contratta per lo più in ambito ospedaliero, in seguito a lungo ricovero o all'inserimento di cateteri per via endovenosa, intraperitoneale o urinaria o all'inserimento di strumenti medici volti ad agevolare la funzionalità respiratoria o ancora all'effettuazione di trasfusioni o di infusioni endovenose contaminate. L’infezione da serratia può manifestarsi attraverso questi sintomi: febbre, brividi, insufficienza respiratoria, shock settico. Le malattie che possono associarsi a un’infezione da serratia sono: infezioni al tratto respiratorio, al tratto urinario, intra-addominali, cutanee, oculari e dei tessuti molii, oltre a meningite, osteomielite e artrite, endocardite, otite e parotite.