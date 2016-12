Terremoto, nella frazione di Accumoli la Federazione italiana cuochi prepara la cena nei campi degli sfollati

Dal pomeriggio di mercoledì il nucleo di pronto intervento della Federazione Italiana Cuochi si è attivato a Illica, frazione di Accumuli, per la preparazione dei pasti caldi a favore degli sfollati e dei volontari al lavoro sul posto. I cuochi della Fic infatti hanno curato la prima cena dopo la catastrofe del sisma. L'associazione ha però sottolineato anche la necessità di reperire altri cucinieri; per questo motivo Federcuochi ha lanciato un appello per ricevere nuove disponibilità.