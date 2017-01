Terremoto, maltempo e disagi: gli appelli di sindaci e allevatori

"Anche se la situazione è difficile non molliamo", sono queste le parole di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice a Tgcom24 e aggiunge: "Siamo fortunati perché siamo ancora vivi, non ce ne andiamo da queste zone". Tanti gli appelli che lanciano i sindaci delle zone terremotate: "Abbiamo bisogno di più mezzi per far fronte a due emergenze che ci stanno mettendo in ginocchio: il maltempo e il terremoto". Anche gli allevatori chiedono aiuto: "Le stalle crollano e gli animali muoiono per il troppo freddo".