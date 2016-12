Terremoto, le suore di Amandola: "Con qualche lacrimuccia siamo uscite. Ora faremo un mini convento in campagna"

Sono stati i Vigili del fuoco a costringere le suore a lasciare il loro monastero benedettino di Amandola dopo il terremoto, ma se si chiede loro se vogliono andare altrove, le religiose rispondono: "Provvisoriamente sì, ma meglio aggiustare l'edificio". La loro forza straordinaria è stata messa a dura prova: "Pensavo che il monastero cadesse perché lì era tutto un barcollare di muri e sentivo le urla delle consorelle che erano tutte in cappellina". Come molti altri norcini non se ne vogliono andare: "Rimaniamo qualche giorno per aggiustare la casa che abbiamo in campagna", spiega suor Scolastica, "e poi lì facciamo un mini monastero".