Terremoto, la solidarietà anche dal crowdfunding: su GlobalGiving lʼobiettivo è il milione di dollari

Non solo governi, autorità e personaggi famosi. Per sostenere gli aiuti alle zone terremotate del Centro Italia, un contributo dall'estero potrebbe arrivare anche attraverso il crowdfunding. GlobalGiving, organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti, ha infatti lanciato una campagna a livello mondiale per raccogliere denaro da destinare ai Comuni colpiti dal sisma. L'obiettivo fissato dalla piattaforma online è quello di arrivare a un milione di dollari di donazioni.