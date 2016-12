Terremoto in Centro Italia, almeno 250 morti | Nuova forte scossa ad Amatrice, segnalati altri crolli

Non c'è stata "imperizia" nel restauro del campanile nella chiesa di Accumoli crollato per il sisma uccidendo quattro membri di una famiglia. Lo ha detto il sindaco Stefano Petrucci ai giornalisti. "La morte di una famiglia intera è un dramma, i figli erano cresciuti con i miei - ha detto commosso - ma non strumentalizziamo. Un campanile di otto metri anche restaurato da poco con il terremoto è lecito che crolli. Non abbiamo fatto noi i lavori, ma non c'è stata imperizia".