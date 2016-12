Terremoto, il presidente della FIP Marche: "Chiedo alle società di ospitare gli allenamenti degli sfollati"

Il presidente spiega che la priorità sarà data alle realtà maggiormente colpite dal sisma - Camerino, S.Severino Marche, Tolentino, Castelraimondo - e a quei comuni i cui impianti sono stati requisiti dalla Protezione civile per creare i propri centri base di accoglienza, come Macerata, Ancona, Fermo e Jesi. "Non si sa per quanto tempo i palazzetti saranno inagibili o occupati - afferma Paolini - ma senza dubbio è più importante in questo momento dedicare gli impianti a quelle famiglie che non hanno più casa o che ce l'hanno, ma non se la sentono di dormirci, per paura di una nuova scossa. Per questo chiediamo la disponibilità finchè ce ne sarà bisogno".



"Ci sono alcune società che aderiscono per iscritto, indicando le date in cui ospiteranno l'allenamento, e quelle che invece si mettono d'accordo direttamente con gli allenatori delle squadre più sfortunate, perchè i loro impianti sono più grandi o aperti tutti i giorni. Non esistono società migliori o peggiori, tutte stanno contribuendo al meglio", afferma Paolini.



Per il presidente la priorità sono le gare in calendario, in quanto "la normale attività di allenamenti forse non potrà essere svolta in quasi nessuna parte della nostra regione e forse per molto altro tempo ancora". Il Comitato Regionale ha inoltre deciso che le gare potranno essere svolte con inversione di campo, dato che sono ancora nella fase di andata. Finora il campionato è andato avanti, ma alcune partite sono state rinviate.



"Il nostro è un gesto di solidarietà tra appartenenti allo stesso sport. Continuare a giocare è fondamentale per distrarsi, o almeno per provarci. Noi dobbiamo spronare i nostri corregionali ad andare avanti, per amore della vita e dello sport".



Anche la società sportiva Maceratese, squadra di calcio della Lega Pro, ha ricevuto un gesto di solidarietà. Questa domenica, infatti, sarà impegnata in una partita contro la Feralpisalò: ad ospitarla nei propri impianti per il ritiro sarà l'F.C. Castiglione, formazione di 3a Categoria di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.