Terremoto, il premier Matteo Renzi: "Per la ricostruzione martedì vedrò Vasco Errani"

"Nessun aumento del costo della benzina" - La riedificazione dei centri distrutti dal terremoto del 24 agosto non avrà ripercussioni sul costo della benzina. E' ciò che ha specificato il premier, aggiungendo in un'intervista al magazine Vita che il governo "non allargherà nemmeno le maglie sul gioco d'azzardo e sulle slot per finanziare la ricostruzione".