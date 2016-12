Terremoto Centro Italia, l'annuncio della Merkel: "Finanzieremo la ricostruzione di una scuola"

"Finanzieremo la ricostruzione di una scuola" nelle zone italiane colpite dal sisma. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, al termine del vertice Italia-Germania. "Anche imprenditori e Lega calcio tedeschi daranno un contributo", ha aggiunto. Il premier Matteo Renzi ha garantito "trasparenza e legalità" nell'utilizzo dei fondi: "L'Italia ha l'esigenza di spendere bene i soldi che ha e non c'è un italiano che non chieda di spenderli bene".

"La trasparenza sarà totale - ha garantito Renzi - con il coinvolgimento dell'Anac che ha funzionato in modo perfetto per Expo e assoluta la legalità". Il premier ha anche annunciato che il progetto "Casa Italia", destinato proprio alla ricostruzione sarà ispirato "alla filosofia del rammendo, come ha più volte espresso il maestro Renzo Piano, che non ha nulla a che vedere con la ricostruzione, che domani sarà affidata a un commissario individuato in Vasco Errani" che ha fatto bene dopo il terremoto dell'Emilia Romagna di 4 anni fa.



"Noi utilizzeremo le regole europee - ha concluso il presidente del Consiglio - ma questo tipo di utilizzo lo faremo dopo un progetto molto serio e legato al buon senso e al futuro. Non faccio annunci show o shock. Ci presenteremo nelle sedi opportune e prenderemo tutto quello che serve ed è necessario, ma la priorità è spendere bene ciò che abbiamo".