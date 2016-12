Terremoto, a Pescara del Tronto arrivano i buddisti "Tzu Chi" per aiutare gli sfollati

Non si ferma la catena di solidarietà dopo il terremoto in Centro Italia. Nel campo sfollati di Pescara del Tronto è arrivata una rappresentanza del gruppo buddista Tzu Chi proveniente da Taiwan. Si tratta di una fondazione umanitaria fondata nel 1966 che si è data come compiti quello di divulgare la compassione nel campo della medicina, dell'istruzione e della solidarietà.

"Tzu significa compassione e Chi significa soccorrere", spiega una volontaria, "siamo venuti qui per capire come possiamo aiutare le persone che stanno nelle tendopoli". E' una delegazione in avanscoperta che, aggirandosi nella tendopoli, ha il compito di raccogliere informazioni e portarle al quartier generale che poi deciderà come muoversi mandando altri membri della fondazione.



Ma non si tratta solo di una ricognizione, appena arrivati nel campo, i volontari buddisti hanno ascoltato i terremotati, li hanno abbracciati e hanno regalato loro qualche momento di ilarità.