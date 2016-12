Terremoti, Cgia: "Lo Stato spese 70miliardi per la ricostruzione ma dalle accise ne incassò il doppio"

Come mostrato dalla tabella il calcolo fatto dalla Cgia è stato fatto in base ai consumi annui di carburante. I fondi che non quadrano sono quelli stanziati per la ricostruzione di sette zone danneggiate da eventi sismici: Belice nel 1968, Friuli 1976, Irpinia 1980, Marche e Umbria 1997, Puglia e Molise 2002, Abruzzo e Emilia Romagna 2012. Se le ultime due aree hanno avuto dei costi superiori a quanto è stato incassato, i terremoti del 1997 e del 2002 non hanno previsto nessuna trattenuta sul carburante



“Quando facciamo il pieno – spiega il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – 11 centesimi di euro al litro vengono prelevati per finanziare la ricostruzione delle zone che sono state devastate negli ultimi decenni. Gli italiani continuano a versare all’erario circa 4 miliardi di euro all’anno”.



La Cgia sottolinea che le tasse introdotte per la ricostruzione divennero permanenti con la finanziaria 2013 del governo Monti. Inoltre i risultati emersi non tengono conto degli effetti del provvedimento introdotto nel 1999 dal Governo D’Alema con cui i Presidenti di regione possono introdurre un’accisa locale per far fronte anche ai costi provocati dalle calamità naturali



“Se l’applicazione delle accise per la ricostruzione è in parte giustificabile – dichiara il segretario della Cgia Renato Mason - perché mai continuiamo a pagare quelle per la guerra in Abissinia del 1935, per la crisi di Suez del 1956, per il disastro del Vajont del 1963 e per l’alluvione di Firenze del 1966 fino ad arrivare al rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004?”