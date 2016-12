Su Twitter è il giorno di #PrayForItaly

Durante l'emergenza sismica che ha sconvolto il Centro Italia Twitter è stata una delle piattaforme social più utilizzate dai terremotati e dai soccorritori: i post sulla scossa hanno superato sono stati oltre mezzo milione . L'aggiornamento è stato fornito dai sistemi di ascolto e monitoraggio di Blogmeter. L'hashtag #PrayForItaly è ancora in testa ai trend degli argomenti più "cinguettati", in Italia e nel mondo.

Gli hashtag più usati su Twitter in Italia sono stati finora #terremoto, usato 420.000 volte da oltre 100.000 utenti; #amatrice, usato 40.000 volte; #rieti, 20.000 volte e #accumoli, 15.000 volte.



I tweet più virali quello di Papa Francesco che esprime dolore e vicinanza "a tutte le persone presenti nei luoghi toccati dal terremoto" e quello della Croce Rossa con le indicazioni utili su cosa fare in caso di terremoto.



E proprio il bisogno di indicazioni utili sulla "geografia" del sisma e sul "vademecum" in caso di terremoto ha spinto tanti internauti a rivolgersi anche a Google: fra le domande più ricorrenti al motore di ricerca "cosa fare in caso di terremoto" e "dove si trova Amatrice".