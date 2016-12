"Quando ripenso a quei drammatici momenti, mi viene ancora la pelle d'oca" . Sono queste le parole dell'appuntato Daniele Bruni, in servizio alla Stazione dei carabinieri di Ascoli Piceno, uno dei primi soccorritori ad arrivare a Pescara del Tronto la notte del terremoto. "Sentire le voci che chiedono aiuto e non poter aiutare subito quelle persone è un dolore tremendo. Ma sono state proprio quelle voci a darmi la forza per continuare a scavare", spiega con gli occhi carichi di commozione.

"Non ci sono parole per descrivere l'esperienza di quella notte", continua Bruni. Lui e altri carabinieri hanno scavato a mani nude per salvare quante più vite possibili: "Ci siamo dati da fare perchè ogni secondo era prezioso e poteva diventare troppo tardi. Abbiamo fatto tutto il possibile. Il mio più grande rammarico è quello di non aver potuto salvarli tutti".