Sisma in Centro Italia, Facebook attiva il "safety check"

Come in altre gravi situazioni internazionali, anche stavolta (vien da dire purtroppo) per il devastante terremoto in Centro Italia Facebook ha attivato il "safety check". Il social network ha "chiesto" ai suoi utenti che si trovano nella zona colpita dal sisma di confermare il proprio stato di salute. Questo anche per avvisare gli "amici" ed evitare così l'affollamento delle linee telefoniche che in situazioni del genere devono essere lasciate libere per i soccorsi.