Sisma in Centro Italia, 3.900 repliche dalla prima scossa

Nuova notte di scosse, ma non superiori a magnitudo 3, nella zona colpita dal sisma. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le repliche del terremoto che ha colpito il Reatino sono salite quindi a 3.900, ma nessuna scossa ha superato la soglia di magnitudo 3. La riduzione dell'intensità rispetta gli andamenti previsti a livello teorico per questi eventi ma non è comunque possibile prevedere l'evoluzione futura della sequenza.