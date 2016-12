Sisma, il racconto di un 90enne due volte superstite: in Belgio rischiò di morire in miniera per una frana

A distanza di alcuni giorni dal terribile sisma del 24 agosto, parla una coppia di anziani sopravvissuta al terremoto . Lui, 90enne, faceva il minatore in Belgio , lavorava il carbone a 1160 metri in profondità. E, proprio nel territorio belga, è scampato alla morte: rimasto bloccato sotto una frana nella miniera, completamente al buio, è poi riuscito a salvarsi. " Ho rivissuto quell'esperienza . Sono stato davvero male" - racconta l'uomo ai nostri microfoni.



"Ma l'esperienza in Belgio è stata la più brutta: pensavo fosse l'ultima della mia vita" - ha poi specificato l'uomo. Insieme al 90enne c'è anche la moglie, con cui è sposato da 63 anni, che subito dopo la terribile scossa gli ha preparato il caffè: "Mio marito l'ha voluto perché si sentiva male, aveva un peso al petto". Nonostante la loro abitazione si muovesse, durante la scossa sono rimasti entrambi tranquillamente in casa: "Non ci siamo mai separati un minuto".