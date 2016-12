La mappa del sisma in Centro Italia

Un violento terremoto ha messo in ginocchio il Centro Italia. La prima scossa, la più forte, di magnitudo 6, è avvenuta alle 3:36. Il bilancio provvisorio è drammatico: decine i morti, centinaia di feriti e migliaia di sfollati. In tutto sono state registrate oltre 200 scosse. Per l'intensità delle scosse, il sisma è stato paragonato a quello de L'Aquila.