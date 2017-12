Nonna Peppina compie 95 anni con il regalo del dl Fisco: potrà tornare nella casetta di legno

Spegne 95 candeline nonna Peppina, l'anziana di Fiastra (Macerata) al centro di una diatriba burocratica. Rimasta senza casa dopo il terremoto del 2016 che l'ha privata della sua abitazione, aveva provveduto autonomamente, dopo mesi passati in container, a costruirsi su un suo terreno una casetta in legno, pur di non dover lasciare il suo paese. La costruzione, ritenuta abusiva, è stata prima destinata all'abbattimento, con trasloco della nonna; un emendamento al dl Fisco ha salvato la costruzione e l'anziana, di nuovo nel container, aspetta di rientrare nella casetta. E' così un compleanno meno amaro da festeggiare