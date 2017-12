L Aquila, i cavi di due gru si incastrano per il forte vento: spettacolare intervento aereo dei vigili del fuoco

Dall'anno del terremoto, il 2009, lo skyline de L'Aquila è punteggiato dalle gru al lavoro per la ricostruzione. Gru che si sono rese protagoniste di un intervento spettacolare da parte dei vigili del fuoco: il forte vento, infatti, aveva intrecciato i cavi di due di loro, posizionate molto vicine nel centro storico. Gli operatori speleoalpinofluviali del Corpo sono entrati in azione, a 35 metri di altezza, per liberare i cavi e mettere in sicurezza la zona