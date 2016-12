Ecco Leo, il cane che ha trovato la piccola Giorgia sotto le macerie del terremoto

E' grazie a Leo se i soccorritori hanno potuto estrarre dalle macerie la piccola Giorgia ancora in vita. Si tratta di un labrador di in servizio da circa tre anni presso Squadra cinofila della Questura di Pescara. Leo è speciallizzato nel soccorso di persone disperse e lavora insieme all'Agente Scelto Matteo Palladinetti che racconta: "dopo soli 40 secondi dal nostro arrivo sul posto è riuscito ad individuare il punto esatto in cui si trovava la bambina. Allora abbiano iniziato a scavare e dopo nove ore abbiamo estratto Giorgia. E' stata una grande emozione".