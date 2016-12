Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate per aiutare gli sfollati

Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate 1 di 5 Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate 2 di 5 Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate 3 di 5 Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate 4 di 5 Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate 5 di 5 Croce Rossa Italiana Croce Rossa Italiana Alessandra e Carlo in luna di miele nelle zone terremotate leggi dopo slideshow ingrandisci

“C’è chi fa le bomboniere solidali, noi invece abbiamo scelto il viaggio di nozze solidale”, racconta Alessandra in un'intervista pubblicata sul sito della Croce Rossa Italiana. “Ci siamo sposati sabato 29 ottobre a Senigallia. Dopo la scossa della mattina dopo, che come le altre abbiamo sentito anche noi molto bene, la scelta è stata sempre, condivisa e chiara: dovevamo fare qualcosa per le comunità colpite dal terremoto”.



“Il giorno dopo il matrimonio abbiamo dato la nostra disponibilità per andare subito nelle zone terremotate". Così il 2 novembre Alessandra e Carlo sono arrivati a Camerino e fino a domenica lavoreranno nella cucina della Croce Rossa che fornisce circa 1500 pasti al giorno per gli sfollati.



“Quando abbiamo detto ad amici e parenti quello che volevamo fare, nessuno ci voleva credere. La luna di miele nelle zone terremotate? Impossibile per tutti”, dice Alessandra e Carlo aggiunge: “Sono convinto che ancora oggi in molti siano convinti che fosse tutto uno scherzo”.