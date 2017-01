"Dona un ballone", da Coldiretti Campania 10 tir per gli allevatori terremotati sotto la neve

Trecentottanta balloni di fieno e paglia raccolti in una sola settimana in tutta la Campania e caricati già su 10 tir pronti a partire. "Aspettiamo il semaforo verde dalla protezione civile, perché al momento le strade per raggiungere gli allevatori terremotati sotto la neve sono interrotte per l'emergenza maltempo", racconta a Tgcom24, Vincenzo Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno. La sua provincia, sostenendo la campagna di Coldiretti Campania "Dona un ballone, per gli allevatori in difficoltà colpiti dal sisma del Centro Italia", porta un contributo di due tir. "C'è stata una grandissima risposta", risponde soddisfatto.