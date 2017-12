Rigopiano, quando la conduttrice di Tgcom24 si commosse in diretta tv

"Vi dobbiamo dare una bella notizia dell'ultima ora, stanno arrivando i lanci di agenzia: sei persone secondo quanto si apprende sono state individuate vive proprio in questi istanti." Quando sono arrivati i primi comunicati la conduttrice di Tgcom24 Micaela Nasca non è riuscita a trattenere l'emozione e per questo motivo l'annuncio del ritrovamento di alcuni dispersi dopo la valanga sull'hotel Rigopiano viene spesso interrotto dalla commozione della giornalista.



Una comunicazione meravigliosa quanto inaspettata, dato che dal drammatico incidente del 18 gennaio scorso erano già passate diverse ore e la possibilità di trovare persone ancora vive scarseggiava minuto dopo minuto. Per questo motivo dando gli ultimi aggiornamenti la conduttrice ha mostrato un lato sensibile di sè, trasmettendo quella stessa emozione ai telespettatori.