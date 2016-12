Papa firma il decreto: Roncalli e Wojtyla santi

11:52 - Notizia attesa da tempo, Papa Francesco ha firmato il decreto per la canonizzazione di Giovanni Paolo II e ha ordinato anche la canonizzazione di Giovanni XXIII. I due Papi verranno proclamati santi insieme in una cerimonia che si terrà entro l'anno e la cui data sarà annunciata in un prossimo concistoro.

Ricevendo in udienza il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei santi, il Papa ha autorizzato il dicastero a promulgare il decreto sul secondo miracolo attribuito a papa Wojtyla, compiuto subito dopo la beatificazione il primo maggio 2011.



Santità di Giovanni XXIII senza 2° miracolo - Papa Francesco ha inoltre approvato i "voti favorevoli" della riunione ordinaria dei cardinali e vescovi della Congregazione in merito alla proclamazione della santità del beato Giovanni XXIII, che avverrà senza il riconoscimento di un secondo miracolo. Il concistoro che Bergoglio ha deciso di convocare riguarderà quindi la canonizzazione di entrambi i Papi.



Campane a festa a Sotto il Monte - All'annuncio che il bergamasco Angelo Roncalli sarà santo le campane sono suonate a festa a Sotto il Monte, il paese della provincia di Bergamo dove il 25 novembre 1881 nacque il futuro Papa Giovanni XXIII.



Padre Lombardi: "Santi entro l'anno" - "Verosimilmente" la cerimonia per la proclamazione della santità di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII "avverrà entro la fine dell'anno". Lo ha affermato padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, precisando che la data esatta sarà stabilita in un concistoro che sarà convocato da Papa Francesco.