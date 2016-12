Giovanni Paolo II, approvato nuovo miracolo

11:51 - Passo decisivo nel percorso di canonizzazione di Giovanni Paolo II. La commissione dei teologi della Congregazione per le Cause dei Santi ha approvato il secondo miracolo di Karol Wojtyla, compiuto dopo la beatificazione. Per la proclamazione della santità del Papa polacco manca ora solo il via libera della commissione di cardinali e vescovi del dicastero. Lo riferiscono fonti vaticane.

All'approvazione dei cardinali e dei vescovi deve seguire la firma definitiva del Papa sul decreto. Si fa così sempre più concreta l'ipotesi che papa Wojtyla venga proclamato santo domenica 20 ottobre, a cavallo fra il 35esimo anniversario dell'elezione al pontificato (16 ottobre) e del solenne avvio del ministero petrino (22 ottobre), data quest'ultima già fissata come festa liturgica del beato Giovanni Paolo II.



Un miracolo che "stupirà il mondo" - La notizia che la consulta dei medici aveva riconosciuto la "guarigione inspiegabile", primo step nel definitivo iter per la canonizzazione, era trapelata il 22 aprile. Sulla natura di questo secondo miracolo avvenuto per intercessione di Giovanni Paolo II, dopo il riconoscimento del primo che ha permesso di proclamare Giovanni Paolo II beato il primo maggio 2011, il Vaticano ha mantenuto finora il più stretto riserbo. Si parla comunque di qualcosa che "stupirà il mondo", un evento davvero prodigioso che sarebbe stato compiuto proprio la sera della beatificazione.