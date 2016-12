24 aprile 2014 Credere: "Un terzo Papa verso la santità: Paolo VI sarà proclamato beato nel 2014" L'annuncio in anteprima del settimanale cattolico. Papa Montini verso la santità dopo la canonizzazione dei Pontefici Roncalli e Wojtyla. Su Credere il racconto del miracolo avvenuto per sua intercessione Tweet google 0 Invia ad un amico

13:47 - Dopo la beatificazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, a un terzo Pontefice verrà riconosciuto il primo gradino di santità. Si tratta di Paolo VI che dovrebbe essere beatificato quest'anno, probabilmente il 19 ottobre, a conclusione del Sinodo dei vescovi. Lo rivela in esclusiva il settimanale religioso Credere nel numero che sarà in edicola dal 30 aprile.

Credere riporta che il 5 maggio i cardinali e vescovi membri della Congregazione delle cause dei santi si incontreranno per confermare il miracolo attribuito alla intercessione di Papa Montini. Subito dopo, il prefetto della Congregazione per le cause dei santi il cardinale Angelo Amato si recherà da Papa Francesco per ricevere il suo assenso alla promulgazione del relativo decreto.