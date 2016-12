Roncalli e Wojtyla santi il 27 aprile

11:52 - E' il 27 aprile 2014 la data in cui il papa proclamerà santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Lo ha annunciato Papa Francesco durante un concistoro di cardinali in Vaticano. Il pontefice ha scelto come data per la canonizzazione di Angelo Roncalli e Karol Wojtyla la data in cui la Chiesa celebra la festa della Divina Misericordia.

Prima che Papa Bergoglio proclamasse la formula e annunciasse la data della canonizzazione, il prefetto per la Congregazione delle cause dei santi, Angelo Amato, ha tracciato un breve profilo biografico dei due futuri santi. Il cardinale Amato ha in particolare ricordato "il loro servizio alla pace" assimilandolo a "quell'impegno a cui Vostra Santità ci sollecita". Il porporato ha anche citato la "mite fermezza" con la quale i due Papi defunti hanno entrambi vissuto in "tempi di radicali trasformazioni", promuovendo "con autenticità" la dignità dell'uomo.