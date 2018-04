Ossa rinvenute a Porto Recanati: forse appartengono a Camey Mossamet

Camey Mossamet aveva 15 anni e un grande sogno: giocare a calcio. Il 22 maggio 2010, però, la ragazza del Bangladesh svanì nel nulla. Quarto Grado Files indaga sulla sua sparizione ripercorrendo i fatti della vicenda. Il giorno della scomparsa Camey aveva marinato la scuola per raggiungere il suo fidanzatino all'Hotel House, un complesso di palazzi multietnici. Le forze dell'ordine iniziarono a cercarla senza però avere successo, tanto che nel febbraio 2017 il suo caso venne archiviato.



Il 28 marzo 2018 la polizia scopre in un pozzo vicino all'Hotel House delle ossa umane: iniziando a scavare e ad ampliare la zona di ricerca vengono rinvenuti due corpi appartenenti a un adulto e a un adolescente. Proprio a causa di quest'ultimo dato, gli inquirenti hanno iniziato a sospettare che una della due vittime possa essere Camey, ma per averne la certezza si dovranno attendere i risultati dell'esame del DNA.