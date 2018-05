La tragedia di Chieti spiegata in un minuto

In questa puntata, "Quarto Grado Files" - la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca - si concentra sulla tragedia di Chieti. Il 20 maggio 2018, Fausto Filippone, 49 anni, ha lanciato la figlia dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, a Francavilla al Mare (Chieti). La piccola Ludovica, 10 anni, è morta sul colpo.



Filippone, dirigente di una grande azienda di abbigliamento maschile, si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto dopo circa 7 ore di negoziati. La compagna e madre della bimba, Marina Angrilli, è morta poche ore prima in ospedale, a seguito di una caduta dal balcone di casa. L'autopsia sul corpo della donna ha chiarito che non si è trattato di un incidente: a spingerla sarebbe stato il marito.



Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l’uomo a consumare questa tragedia familiare. Recentemente, aveva affrontato due lutti che lo avrebbero sconvolto: quello della madre e quello di un amico.