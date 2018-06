Il caso Valeriano Poli raccontato in un minuto

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da "Quarto Grado Files", la video-rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa puntata è dedicata al caso Valeriano Poli, il buttafuori di 34 anni ucciso sotto casa sua, a Bologna, il 5 dicembre del 1999. L'uomo era appena sceso dall'auto quando l'assassino ha esploso 8 colpi di pistola calibro 7.65.



Alcune settimane prima, Poli era rimasto coinvolto in una rissa davanti a una discoteca. Non è tutto. Il buttafuori sapeva di essere in pericolo perché riceveva minacce e intimidazioni. Tutte le piste battute dagli investigatori in questi anni non hanno però portato a individuare l’assassino.



A inizio giugno scorso la svolta: la polizia ha arrestato Stefano Monti, bolognese di 59 anni, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il sangue sugli stivaletti della vittima è risultato compatibile con il dna prelevato a Monti. Un filmato amatoriale girato prima del delitto ha poi consentito di accertare che il 21 novembre 1999 Poli indossava le stesse scarpe del giorno dell’omicidio e che queste non erano ancora sporche di sangue.