Il caso Gloria Rosboch

Quarto Grado Files riassume in poco più di un minuto la storia di Gloria Rosboch uccisa il 13 gennaio 2016 nel torinese. Gabriele Defilippi, condannato in primo grado per l'omicidio, l'aveva truffata rubandole tutti i suoi risparmi, 187mila euro. Il ragazzo ha confessato che per cercare di coprire il reato insieme al suo presunto amante, Roberto Obert, attirò la donna e la uccise nei pressi di una discarica abbandonando il suo corpo in una vasca di scolo. Processato per omicidio volontario e occultamento di cadavere, Defilippi è condannato a 30 anni mentre Roberto, accusato di essere complice, a 19 anni. Rimane, invece, un mistero il presunto coinvolgimento della madre di Gabriele, Caterina Abbattista,sotto processo con l’accusa di concorso in omicidio: la donna è stata rinviata a giudizio.