Il caso don Giuseppe Rocco raccontato in un minuto

In questa puntata "Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si concentra sul caso don Giuseppe Rocco. Il 25 aprile 2014, il sacerdote 92enne viene trovato morto nella Casa del Clero a Trieste dalla sua perpetua Eleonora Dibitonto. Don Paolo Piccoli, anche lui ospite della struttura, viene chiamato per l’estrema unzione.



Si pensa a un collasso cardiocircolatorio, ma la perpetua solleva dei dubbi sulla presunta morte naturale di don Rocco. "Non ho visto niente all’infuori delle macchie di sangue sul lenzuolo", racconta la donna. Tracce di sangue che i Ris, tramite l’esame del dna, scoprono appartenere a Don Piccoli. Gli inquirenti iniziano a sospettare dell’uomo. Inoltre, l’autopsia effettuata sul corpo del sacerdote defunto rivela una frattura dell’osso ioide compatibile con uno strangolamento.



Secondo l’accusa Don Rocco sarebbe stato ucciso per aver scoperto dei furti di oggetti sacri a opera di Don Piccoli, tra cui una catenina d’oro. Quest’ultimo è accusato di omicidio volontario, ma si dichiara completamente innocente.