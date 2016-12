27 marzo 2014 Roma blindata per Obama, cecchini appostati anche sul tetto del Quirinale Per proteggere il Capo di Stato americano, la sola Questura di Roma ha schierato un migliaio di uomini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:22 - Massima allerta per la visita di Barack Obama a Roma. Per proteggere il Capo di Stato americano, la sola Questura di Roma ha schierato un migliaio di uomini ai quali si aggiungono gli agenti statunitensi. Tanti i cecchini appostati lungo il percorso del corteo presidenziale. Uomini armati sono stati avvistati anche sul tetto del Quirinale, all'ombra delle tre bandiere issate al Colle: Italia, presidenza della Repubblica e, per l'occasione, Stati Uniti d'America.