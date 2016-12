27 marzo 2014 Obama incontra papa Francesco: 50 minuti di colloquio tra poveri e aborto Il presidente americano si è commosso davanti al Santo Padre. Ma c'è stato anche spazio per le battute e qualche gaffe Tweet google 0 Invia ad un amico

11:20 - Cinquanta minuti di colloquio, un tempo lungo anche al netto del lavoro degli interpreti, più la cordialità dell'incontro, con le quattro mani intrecciate a lungo in uscita dalla biblioteca, e un mezzo assenso del Papa a visitare la Casa Bianca. Questo l'ottimo risultato che Barack Obama ha raggiunto dopo il suo primo incontro con Jorge Mario Bergoglio, primo papa latinoamericano.

Ma sul tavolo del colloquio col Santo Padre anche temi importanti e sensibili come i "diritti alla libertà religiosa, alla vita e all'obiezione di coscienza", elenca la nota ufficiale dopo le udienze in Vaticano. Elenco che tradotto in ciò che oppone la presidenza democratica all'episcopato cattolico statunitense significa contraccezione obbligatoria e aborto. La nota ufficiale è molto stringata, e anche l'Osservatore romano non offre commenti all'udienza.



"Il Papa - spiegherà invece Obama - non ha parlato dettagliatamente della legge sulla sanità, ho parlato di questo con il segretario di Stato" e "mi impegno a continuare il dialogo perché le Ong e le associazioni dichiarino la loro filiazione religiosa, e la legge ne tenga conto", "mi impegno che tutti possano accedere alla sanità, e che ci sia libertà religiosa".



Gli emarginati e i poveri - Nel colloquio privato, continua il racconto del presidente, il Papa ha "manifestato un forte interesse per il Medio oriente, ha parlato di Libano, di Siria e delle persecuzioni dei cristiani" e "io ho ribadito che dobbiamo proteggere le minoranze latinoamericane". I temi su cui Bergoglio si è dilungato sono "soprattutto due: la inquietudine per i poveri, gli emarginati, e la globalizzazione delle disuguaglianze che continuano ad aumentare". Grazie alla sua "capacità di aprire gli occhi alla gente", il Papa, è ancora il presidente a raccontare, ha denunciato il rischio del "cinismo", della "indifferenza", "mi ha commosso la sua attenzione agli esclusi", "la richiesta di una comune responsabilità per i poveri, i dimenticati", "mi ha impressionato la sua riflessione sulla necessità di una prospettiva morale, che non pensi solo agli interessi personali". "Non credo - commenta Obama - che Sua Santità guardi a un rapporto di collaborazione con una figura politica, il suo livello è più elevato".



La battute in anglo-spagnolo - La visita in Vaticano del presidente democratico al suo secondo mandato è contrassegnata da cordialità anche nei momenti pubblici. "Perché no?" replica in spagnolo il Papa a Obama che gli suggerisce una visita all'orto della Casa Bianca. "Sono sicuro che l'Evangelii gaudium mi darà forza e mi calmerà", commenta il presidente quando Francesco gli regala il documento che è un po' il manifesto del suo pontificato. "I hope", gli replica, questa volta in inglese, papa Bergoglio.



La gaffe del bauletto - Il coperchio del bauletto di legno e cuoio con i semi delle verdure della Casa Bianca, per un raccolto da destinare in beneficienza, non vuol saperne di restare aperto, mentre i due leader si scambiano i doni. In posa per gli scatti Francesco ha la faccia concentrata e grave che assume spesso nelle udienze con capi di Stato, mentre si scioglie in una risata mentre si avvia all'uscita della biblioteca e Obama osserva: "Sua Santità è probabilmente l'unica persona che deve subire più protocollo di me".



Subito prima del congedo il presidente ricorda che nella sua visita a Benedetto XVI, nel 2009, c'erano anche la moglie e le figlie, "loro sono con me nel cammino della vita. Preghi per loro, preghi per loro che devono sopportarmi", conclude, passando dal serio alla battuta, mentre Francesco gli serra le mani.