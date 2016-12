Tradizione ebraica, leggende e indulgenze: ecco come nasce il Giubileo

L'Indulgenza dei Cent'anni che anticipò la nascita del Giubileo - Leggenda vuole che nel passaggio tra XII e XIII secolo fosse stata indetta un'Indulgenza dei Cent'anni. Una leggenda così diffusa che, riporta una cronaca dell'epoca, a dicembre 1299 masse di pellegrini si recarono a Roma per ottenere l'Indulgenza Plenaria "in arrivo" col nuovo anno. Il cardinale Gaetano Stefanini, nel suo "De centesimo sive Jubileo anno liber", racconta che Bonifacio VII chiese chiarimenti a un vecchio pellegrino di 107 anni e questi raccontò che il primo gennaio 1200, all'età di soli 7 anni, con il padre era andato a Roma per ricevere, appunto, la leggendaria Indulgenza dei Cent'Anni.



Celestino V e la Bolla del Perdono - Anticipò in parte il Giubileo anche la Bolla del Perdono di Celestino V. Indetta il 29 settembre 1294, concedeva la remissione dei peccati a tutti coloro che si fossero recati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio nella città de L'Aquila, tra il 28 ed il 29 agosto.



Con Bonifacio VIII nasce il Giubileo - Il primo Giubileo nasce pochi anni dopo, quando sul soglio pontificio siede Bonifacio VIII. Con la "Bolla Antiquorum habet fida relatio", del 22 febbraio 1300, riprendendo e unificando la tradizione ebraica con quella dell'Indulgenza dei Cent'anni, il Pontefice concedeva l'indulgenza plenaria a tutti coloro che avessero fatto visita trenta volte, se erano romani, e quindici se non lo erano, alle Basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura, per tutta la durata dell'anno 1300. Il Giubileo si sarebbe dovuto ripetere ogni 100 anni.



Anni Santi ordinari e straordinari - La cadenza dell'Anno Santo subisce però rapidamente un cambiamento: nel 1350 infatti Papa Clemente VI decise di accorciare la cadenza a 50 anni. Successivamente, l'intervallo di tempi fu abbassato a 33 anni da Urbano VI, volendo così simbolicamente richiamare la durata della vita di Gesù. Infine durante i papati di Niccolò V e Paolo II la cadenza si ridusse venne stabilita a 25 anni.



Oltre a quelli ordinari, alcuni Pontefici hanno indetto degli Anni Santi straordinari: per esempio Pio XI l'8 aprile del 1933 concesse il 24º Giubileo in occasione della ricorrenza centenaria della Redenzione. E proprio in questa tradizione, si inserisce anche l'Anno Santo straordinario indetto da Papa Francesco.L'ultimo Anno Santo ordinario è stato invece il Grande Giubileo del 2000, mentre il prossimo sarà nel 2025.