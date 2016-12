Giubileo, il cammino Papale: da San Giovanni in Laterano a San Pietro

Il cammino Papale è lungo 5,8 chilometri e i pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo possono percorrerlo in circa un'ora e tredici minuti. E' diviso in sette tappe: si parte dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, poi si passa per il Colosseo, i Fori Imperiali, il Campidoglio, Piazza Navona, Castel Sant'Angelo fino a raggiungere la Basilica di San Pietro.