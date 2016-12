Giubileo, il cammino Mariano: dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a Piazza Navona

Tra i percorsi per i pellegrini in visita per il Giubileo della Misericordia, il Cammino Mariano è quello più corto. In poco più di cinque chilometri si attraversa la Capitale partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore fino ad arrivare a Piazza Navona. La camminata, divisa in sei tappe, dura 64 minuti e passa per i Fori Imperiali, il Campidoglio, Largo di Torre Argentina e il Pantheon.