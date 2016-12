Giubileo della Misericordia, previsto l'arrivo di 33 milioni di pellegrini

Per la prima volta nella storia del Giubileo, Papa Francesco rompe con la tradizione. Le Porte della Misericordia si possono individuare in tutto il mondo e non solo a Roma. Dall'indagine del Censis si prevede di raggiungere un introito di 8 miliardi di euro e il 70% dei visitatori dovrebbe provenire da Filippine, America Centrale e Usa. In totale si attendono 33 milioni di pellegrini in arrivo da ogni parte del mondo.