Giubileo della Misericordia, il cammino del Pellegrino è il percorso più lungo

Il cammino del Pellegrino è il percorso più lungo tra quelli previsti durante il Giubileo della Misericordia. I visitatori devono camminare per 5,9 chilometri partendo dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Diviso in cinque tappe dura circa un'ora e venti minuti e passa per il Colosseo, i Fori Imperiali, il Campidoglio fino ad arrivare alla Basilica di San Pietro.