NoExpo, l'allarme della polizia: "Occhio che arrivano"

Se li vedono di fronte, vestiti di nero, armati di tutto punto e schierati come per l'assalto finale. Loro, i poliziotti, dall'altra parte della barricata, pronti a fronteggiare i black bloc, lanciano l'allarme: "Occhio che arrivano". Sono le parole registrate nel video che la questura di Milano ha diffuso sugli scontri avvenuti in centro città durante il corteo No Expo. Scene di ordinaria follia quelle riprese dalle telecamere della polizia. "Una furia devastatrice", è il commento che accompagna la pubblicazione di queste immagini.