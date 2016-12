23 aprile 2015 Gaffe Expo, l'Emilia diventa la Toscana Eataly si difende: "Cartello già rimossso" Il direttore de I Borghi più belli d’Italia conferma lo scivolone: "Colpa di un grafico che sta lavorando per Eataly". L'azienda: "Errore dovuto alla fretta" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:20 - L'ennesimo scivolone di Expo da alcune ore girava e impazzava sui social, ma restava il dubbio: "Possibile che sia stata confusa la Toscana con l'Emilia Romagna in un cartellone con disegnata la cartina dell'Italia?". Decisamente sì e a confermarlo a Repubblica.it è stato il direttore del Club de I Borghi più belli d’Italia, Umberto Forte: "L'errore è stato fatto da un grafico che sta lavorando per Eataly".

Il cartello, "Toscana, I Borghi più belli d'Italia" (con evidenziato però in rosso il profilo dell'Emilia Romagna), era posto nell'area dei ristoranti tra i padiglioni di Expo. Sopravvissuto alle varie revisioni e supervisioni, lo strafalcione è arrivato quindi fino alla "messa in posa".



La replica di Eataly: "Tolto già prima che circolasse la foto" - "Siamo stupiti da tanta attenzione - è la replica di Eataly -. L'errore lo abbiamo corretto subito". E su FB Eataly Milano Smeraldo aggiunge: "A partire dal 1 Maggio venite a Expo a scoprire tutti gli errori. Come sono noiose le persone che non sbagliano mai".



D'altra parte non è il primo caso di gaffe "cartellonistica", poco più di un mese fa a cadere sotto la spada dell'ignoranza era stato l'inglese: "Buy your ticket" (Compra qui il tuo biglietto), si era infatti trasformato in "But your ticket" (ma il tuo biglietto)...