Expo2015, il padiglione dell'Oman: acqua e vita

Il Paese è situato in una delle zone più aride del pianeta, vive nell'eterna lotta degli abitanti per poter garantire una produzione di cibo. A fronte di una costante scarsità di acqua, la corretta gestione e distribuzione delle risorse idriche è divenuta una priorità vitale. Queste le "premesse" prima di visitare lo spazio in Fiera dello Stato arabo