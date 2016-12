Expo, l'inno è "Siam pronti alla vita"

Durante la cerimonia inaugurale di Expo, il coro ha cambiato il finale dell'inno di Mameli, sostituendo il "siam pronti alla morte", in "siam pronti alla vita". E' stato un momento particolarmente toccante e tra i presenti in tanti non hanno nascosto l'emozione, come la stessa moglie di Matteo Renzi, Agnese, che non è riuscita a trattenere le lacrime, mentre il premier applaudiva. La strofa è stata cambiata nel finale dal coro, composto da adulti e voci bianche, quando a cantare sono stati i bambini: mano sul cuore hanno gridato "siam pronti alla vitaaaa...l'Italia chiamò".