Expo, ecco cosa accadrà ogni giorno

Per tutta la durata del Semestre Espositivo, Expo Milano 2015 organizza alcuni eventi fissi che si ripeteranno quotidianamente in diverse aree del Sito. Eccoli:

11.30 PARATA DELLE MASCOTTE SUL DECUMANO Foody e i suoi amici (mascotte di Expo Milano 2015) saranno i protagonisti di un momento spettacolare: una parata arricchita di danze, musiche ed effetti speciali, tutti contestualizzati e attinenti ai temi della manifestazione. Lo spettacolo dura 30 minuti.



13.30 COOKING SHOW Ogni giorno presso l'Expo Center all'estremità Ovest del Decumano è proposta una dimostrazione culinaria.



16.00 PARATA DELLE MASCOTTE SUL DECUMANO La parata di Foody e dei suoi amici (mascotte di Expo Milano 2015) si ripete anche nel pomeriggio. Lo spettacolo dura 30 minuti.



16.00 ATTIVITÀ NEL CHILDREN PARK Il Children Park, che ospita stabilmente otto installazioni dedicate ai bambini, nel pomeriggio propone anche delle attività di animazione.



19.00-20.30 DJ SET CON APERITIVO Un programma musicale di intrattenimento quotidiano rivolto prevalentemente ai giovani che si terrà nella fascia serale all'interno dello spazio polifunzionale RAI.



20.30 SPETTACOLO AL PADIGLIONE ZERO Lo show, della durata di circa 1 ora, è un'interpretazione della tematica da cui prende le mosse l'intero percorso del Padiglione Zero: Divinus Alitus Terrae, ovvero la storia del rapporto tra Uomo e Natura. L'accesso allo show del Padiglione Zero è libero. La capienza massima è di circa 150 spettatori per performance.



21.15-22,30 ALLAVITA! - CIRQUE DU SOLEIL ALL'OPEN AIR THEATRE Il Cirque du Soleil è la nuova produzione realizzata esclusivamente per l'Esposizione Universale. Lo spettacolo andrà in scena da metà maggio al 30 agosto, dal mercoledì alla domenica nel contesto dell'Open Air Theatre. ALLAVITA! è composto da 14 spettacolari scene che combinano il circo contemporaneo con il teatro, la danza e la clownerie. A OGNI ORA: Presso il Lake Arena, al centro del quale sorge l'Albero della Vita, Expo Milano 2015 realizza uno show di luci particolarmente spettacolare.